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Общество

Радио судного дня вышло в эфир после почти недельного молчания

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слова «неоноклюз» и «трон»
Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новое сообщение после шестидневного молчания. Об этом рассказал Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за ее активностью.

Сообщение появилось в 11:53 по московскому времени.

«НЖТИ 35852 НЕОНОКЛЮЗ 1669 4735 ТРОН 6479 237», — сказано в нем.

До этого «Радиостанция Судного дня» проявляла активность 3 июля. Она передала в эфир сообщение, которое включало слова «герцотютя» и «смоковный».

24 июня УВБ-76 передала 20 зашифрованных сообщений. Они включали множество кодовых слов, включая такие, как: «волокита», «улусокорм», «полуостров», «слухоблин».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

Ранее один из пользователей интернета попытался разгадать шифровку «Радио Судного дня».

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