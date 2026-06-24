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Общество

«Радиостанция Судного дня» передала 20 зашифрованных сообщений

«Радиостанция Судного дня» передала слова «фрицотютя», «калоед» и «вурдалак»
Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала 20 зашифрованных сообщений. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

По данным канала, наибольшую активность станция проявила во второй половине дня. Начиная с 12:25 по московскому времени в эфире звучали кодовые слова «волокита», «улусокорм», «полуостров», «слухоблин», «лессолит», «фрицотютя», «маклер», «поддержка» и «весна».

После 16:00 активность станции возросла. В промежутке между 16:44 и 17:10 были зафиксированы еще несколько сообщений. Среди них — «амидомайн», «зовоплед», «вурдалак», «мазание», «мракощуп», «калоед», «флюсобоб», «долохук» и «клювик».

Первое сообщение 24 июня появилось в 9:11 и содержало слово «амиловкус», затем в 9:16 — «растирание». В 10:36 в эфире прозвучало сообщение «генолис», в 10:44 — «гидопрах» и «предстоящий», а через три минуты — «придирчивый». Затем станция вышла в эфир со словом «утюгонит».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, радиостанция может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала слова «станонант», «обедобуян» и «клыкотрюм».

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