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Общество

«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слова «герцотютя» и «смоковный»
Борис Приходько/РИА Новости

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новое сообщение. Об этом рассказал Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за ее активностью.

Сообщение появилось в 19:56 по московскому времени.

«НЖТИ 71919 ГЕРЦОТЮТЯ 1760 8868 СМОКОВНЫЙ 6191 3430», — сказано в нем.

До этого «Радиостанция Судного дня» проявляла активность 1 июля. Она передала в эфир сообщение, которое включало слова «назначение» и «бортовщик».

24 июня УВБ-76 передала 20 зашифрованных сообщений. Они включали множество кодовых слов, включая такие, как: «волокита», «улусокорм», «полуостров», «слухоблин».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

Ранее один из пользователей интернета попытался разгадать шифровку «Радио Судного дня».

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