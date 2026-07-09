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Общество

Российская пенсионерка отдала мошенникам 2,5 млн рублей и бутерброды с колбасой

Мошенники забрали у пенсионерки из Вологодской области деньги и бутерброды
Goskova Tatiana/Shutterstock/FOTODOM

В Вологодской области 80-летняя женщина стала жертвой мошенников, отдав им 2,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе судов региона.

По версии следствия, в октябре 2025 года двое молодых людей из Дагестана, проживающих в Москве, вступили в сговор с третьим лицом и разработали схему хищения денег.

Один из фигурантов связался с пенсионеркой из поселка Вохтога через мессенджер, представился сотрудником московской биржи и убедил ее, что квартира якобы находится под риском изъятия из-за кредитных обязательств.

Чтобы избежать этого, женщина продала жилье и передала вырученные деньги «доверенным людям», приехавшим в Вохтогу на такси. По их просьбе она также добавила к передачке бутерброды с колбасой. В ходе следствия ущерб потерпевшей был возмещен, деньги вернули.

Дело в отношении двух сообщников рассмотрят в Грязовецком районном суде. Первое заседание назначено на 15 июля.

Ранее ростовский пенсионер решил помочь следователям и лишился 6,6 млн рублей.

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