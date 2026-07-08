Мошенники начали атаковать россиян «подарками» в дни рождения

Мошенники снова начали активно использовать дни рождения россиян для фишинговых рассылок, рассказал «Газете.Ru» Борис Лопатин, старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона.

Под видом поздравлений от банков, магазинов и операторов они предлагают именинникам подарок, бонус или «удвоение» платежа.

«Человеку предлагают перейти по ссылке на сайт, внешне копирующий страницу известной компании. Там просят ввести данные карты якобы для активации бонуса. Деньги списываются сразу, а обещанный подарок не начисляется», — поясняет Лопатин.

Схема построена на доверии и праздничном настроении. В день рождения человек ждет поздравлений и может менее критично отнестись к письму. Злоумышленники используют узнаваемый дизайн и логотипы — отличить подделку от настоящего письма бывает непросто.

Мошенники маскируются под любые популярные сервисы: маркетплейсы, банки, программы лояльности, операторов связи. «Если у клиента действительно есть бонус, он отображается в личном кабинете. Для его получения не нужно переходить на сторонние сайты и вводить данные карты», — подчеркивает эксперт.

Лопатин советует проверять любые письма с обещанием подарков. В первую очередь — смотреть на адрес отправителя: в поле «от кого» может быть знакомое название, но полный адрес выдаст несоответствие. Насторожить должны срочные призывы перейти по ссылке, слишком выгодные обещания и просьба ввести данные.

При сомнениях не переходите по ссылкам — информацию об акциях проверяйте через официальный сайт или приложение. Можно отправить скриншот письма в службу поддержки и уточнить, была ли такая рассылка.

Если данные карты уже введены — немедленно заблокируйте карту в приложении банка или по горячей линии. Сообщите о случившемся в поддержку сервиса, от имени которого пришло письмо, и оператору о фишинговом ресурсе.

«В день рождения мы ждем приятных сюрпризов, но именно в этот момент стоит быть особенно внимательным. Мошенники играют на наших эмоциях», — резюмирует Лопатин.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, атакующих абитуриентов.