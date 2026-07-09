В Красноярском крае под арест отправили мать убитой в Ачинске девочки

Суд избрал меру пресечения женщине, которую подозревают в расправе над собственной дочерью в Ачинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Фигурантку разбирательства отправили под арест. Ей также предъявили обвинение.

Россиянка вместе с дочерью пропала 27 июня после того, как ушла из дома. Глава семьи забил тревогу, были организованы поиски.

Вскоре правоохранители обнаружили тело ребенка около железной дороги, ее предположительно задушили. Как выяснилось, мать в этот момент уже находилась в другом населенном пункте, ее задержали в Новосибирске.

По данным СМИ, она признала вину в содеянном и заявила, что намеренно вышла из дома с девочкой в тот день, чтобы убить ее.

Известно, что россиянка страдает от психического заболевания. По данным Kras Mash, за два месяца до расправы она вернулась из психдиспансера, а спустя месяц якобы перестала пить назначенные медикаменты.

Ранее в Таганроге объявили в розыск полицейского, убившего родителей и бабушку жены.