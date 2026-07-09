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Общество

СМИ сообщают, что расправившаяся с дочерью в Ачинске мать вышла из психдиспансера в апреле

Mash: мать, расправившаяся с дочерью в Ачинске, недавно вышла из психдиспансера
УСМИ СК России

Женщина, которую задержали после расправы над девочкой в Ачинске, недавно покинула психдиспансер. Об этом сообщает Kras Mash.

По предварительной информации, из учреждения ее выписали в конце апреля. Специалисты назначили пациентке лекарства, которые изначально она принимала, но спустя месяц перестала.

«Правоохранители проверят, правильно ли пациентке оказывали психиатрическую помощь», – сообщается в публикации.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела спустя некоторое время после того, как 27 июня ушла вместе с маленькой дочерью из дома. Девочку без признаков жизни спустя неделю обнаружили в Ачинске, мать задержали в Новосибирске.

Во время допроса россиянка признала вину и рассказала, что причиной произошедшего стали неприязненные отношения, в том числе и к супругу. Как сообщают СМИ, Екатерина заявила, что из-за проблем с психикой в семье даже ребенок называл ее «тупой».

Ранее в Благовещенске мать расправилась с 12-летним сыном-инвалидом.

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