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Общество

В Таганроге ищут экс-полицейского за убийство родителей и бабушки жены

112: в Таганроге экс-полицейский застрелил родственников жены из-за имущества

Жителя Таганрога подозревают в расправе над родителями и бабушкой супруги. Об этом сообщает 112.

По данным канала, бывший полицейский напал на тестя с ножом. Помимо этого, он выстрелил в женщин. Спасти их не удалось. Как уточнили в СК РФ, пострадавшим было 60, 64 и 86 лет.

После этого россиянин якобы уехал с места на машине, в которой, предположительно, был и его отец. Причиной произошедшего мог стать раздел имущества во время бракоразводного процесса.

Мужчину и его отца объявили в розыск. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

«Назначен ряд судебных экспертиз, а также выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», – сообщается в публикации.

По данным СМИ, конфликт между членами семьи зрел уже длительное время. Ранее они уже писали друг на друга жалобы. Известно, что у полицейского и его супруги есть трое детей.

Ранее россиянин расправился с женой и тещей, а затем попытался избавиться от тел.

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