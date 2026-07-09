Стало известно, как отпуск влияет на эмоциональное состояние россиян

Путешествия заметно влияют на эмоциональное состояние большинства россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом «Купибилет», которые имеются в распоряжении РИАМО. Почти половина опрошенных (47%) признались, что поездки делают их счастливее как минимум на 50%.

11% респондентов оценили прирост счастья в 75–99%, а 20% отметили увеличение на 50–74%. При этом каждый шестой участник опроса (16%) заявил, что путешествия повышают уровень счастья на все 100%. Умеренное влияние (25–49%) испытывают 17% россиян, и лишь 10% считают, что поездки повышают настроение менее чем на четверть.

Впрочем, не для всех туризм является источником положительных эмоций. 19% респондентов заявили, что путешествия никак не влияют на их уровень счастья, а 6% признались, что они скорее утомляют, чем приносят радость.

«Результаты исследования показывают, что путешествия для россиян — это гораздо больше, чем просто отпуск. Для многих поездка становится способом перезагрузиться, сменить обстановку и получить новые эмоции», — отметили в пресс-службе сервиса.

Согласно недавнему исследованию ИИ-платформы кадровой аналитики «Стахановец», большинство (68%) россиян хотя бы раз за отпуск заглядывают в рабочие чаты или почту, а каждый третий целенаправленно берет с собой ноутбук.

По данным аналитиков, россияне делают это не по принуждению, а по внутренней тревоге — «а вдруг что-то случится без меня». Показательно и другое — те, кто остается на даче или дома, восстанавливаются заметно хуже.

Ранее россиянам объяснили, можно ли изменить утвержденный график отпусков.