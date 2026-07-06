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Стало известно, сколько россиян берут работают в отпуске

«Стахановец»: почти 70% россиян работают в отпуске
Kate Stock/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (68%) россиян хотя бы раз за отпуск заглядывают в рабочие чаты или почту, а каждый третий целенаправленно берет с собой ноутбук. Об этом говорится в исследовании ИИ-платформы кадровой аналитики «Стахановец», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По данным аналитиков, россияне делают это не по принуждению, а по внутренней тревоге — «а вдруг что-то случится без меня». Показательно и другое — те, кто остается на даче или дома, восстанавливаются заметно хуже, сказали аналитики. По их данным, те, кто не уезжал, на 42% медленнее они входят в рабочий ритм после отпуска по сравнению с теми, кто уезжал с полной сменой обстановки. При этом лишь 18% возвращаются реально отдохнувшими. Остальные либо догоняют дела в авральном режиме и снова выгорают за пару дней, либо с первых часов начинают прикидывать, когда бы взять следующий отпуск.

«Наши алгоритмы видят четкий паттерн, проблема не в том, что люди не хотят отдыхать. Проблема заключается в корпоративной культуре, которая до сих пор поощряет незаменимость, а не заменяемость. Сотрудник боится, что в его отсутствие обнаружат, что система работает и без него. Многие признаются, что берут работу в отпуск добровольно — их никто не заставляет. Но компании теряют больше, когда человек приезжает уставшим, чем если бы они просто грамотно перераспределили его нагрузку. Это не трудоголизм, а страх. А страх, как известно, плохой помощник в восстановлении», — отметил ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании «Стахановец» Алексей Миронов.

Компания в ходе исследования изучила поведенческие паттерны 1,5 тыс. офисных сотрудников в период отпусков.

Ранее стало известно, сколько россиян хотят сменить работу в 2026 году.

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