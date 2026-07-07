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Россиянам объяснили, можно ли изменить утвержденный график отпусков

HR-эксперт Прокушева: утвержденный график отпусков не меняется из-за нагрузки
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Уже утвержденный график отпусков обязателен как для сотрудников, так и для работодателя. Руководство не может изменить дату выхода работника в отпуск из-за высокой нагрузки или отсутствия замены для него, предупредила в беседе с RT HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева.

Она отметила, что по сегодняшним нормам сотрудник должен знать о выходе в отпуск не менее, чем за две недели. Выплаты ему должны перевести не менее, чем за три дня до начала отдыха.

«Утверждённый график обязателен для обеих сторон: руководитель не может сам перенести отпуск из-за нагрузки, а сотрудник не может изменить даты без согласования, — подчеркнула эксперт. — Любой перенос стоит оформить письменно, чтобы у команды, HR и самого работника не было разных ожиданий».

Некоторые работники имеют право взять отпуск в любое удобное для них время, напомнила Прокушева. Так, это касается несовершеннолетних, беременных женщин и их супругов, родителей детей-инвалидов, а также многодетных родителей несовершеннолетних детей, младшему ребенку которых не исполнилось 14 лет.

Если график отпусков воспринимается не как обязательный, а как примерный ориентир, то могут возникнуть конфликты. Чтобы исключить подобные ситуации эксперт призвала рассматривать график как инструмент командного планирования. В том числе начальство должно заранее распределить нагрузку с учетом выхода сотрудников в отпуск, продумать вопрос передачи дел. Работникам в свою очередь важно отметить статус выполнения основных задач, оставить важные контакты, документы и так далее.

Прокушева также напомнила о праве работников делить ежегодный отпуск на периоды, один из которых обязательно должен быть не короче 14 дней.

«Оставшиеся дни можно распределять в течение года — например, брать короткие паузы после сложных проектов или перед новыми этапами работы», — заключила эксперт.

Исследователи до этого выяснили, что большинство (68%) россиян хотя бы раз за отпуск заглядывают в рабочие чаты или почту, а каждый третий целенаправленно берёт с собой ноутбук. По данным аналитиков, россияне делают это не по принуждению, а по внутренней тревоге — «а вдруг что-то случится без меня».

Россиянам ранее рассказали, как сохранить бюджет в отпуске под контролем.

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