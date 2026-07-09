В Новгородской области отразили массированную атаку БПЛА

В ночь на 9 июля Новгородская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в «Макс» сообщил губернатор Александр Дронов.

По его словам, силы противовоздушной обороны сбили 14 украинских БПЛА в небе над регионом.

«При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и не трогайте — это очень опасно», — предупредил глава региона.

В эту же ночь в Твери в результате отражения атаки беспилотников загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Местные власти развернули штаб на месте происшествия. Возгорание локализовано силами пожарных МЧС, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет.

Помимо этого, ВСУ вновь атаковали два танкера в Таганрогском заливе. По последней информации, экипажи танкеров эвакуированы, пострадавших нет. Из-за попадания БПЛА суда загорелись: на одном из пожар локализовали, на другом продолжают тушить.

Ранее над Россией сбили более 70 украинских беспилотников.