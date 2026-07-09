За ночь над Россией сбили более 70 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 73 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атака отражалась в период с 20:00 мск 8 июля до 07:00 мск 9 июля.

По данным министерства, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, территорией Крыма, а также над акваторией Азовского моря.

В ту же ночь в окрестностях Ставрополя после атаки беспилотника произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. Также, по имеющимся данным, отсутствует угроза жизни и здоровью людей, а риск распространения огня на жилые дома не зафиксирован.

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