Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Москве

Тишковец: погода в Москве будет неустойчива, пройдут дожди
Vladimir Baranov/Global Look Press

Скоротечные дожди и неустойчивая погода ожидаются в Москве в четверг, 9 июля. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве и по области будет преобладать облачная с неустойчивыми прояснениями погода, прошумят скоротечные дожди, ветер юго-западный четыре-девять метров в секунду, порывистый», — рассказал синоптик.

Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице в этот день ожидается +21°C, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.

8 июля в Гидрометцентре России сообщили, что температура воздуха в Московском регионе к концу недели может подняться до +31°C. По данным синоптиков, ночью и днем в регионе пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 15 м/с.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в течение всей текущей недели и на предстоящих выходных погода в столичном регионе особо не изменится. При этом ожидается, что в последний рабочий день к дождям добавятся грозы.

Ранее россиянам рассказали, в каких регионах ожидается слишком жаркая погода.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!