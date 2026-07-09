Россиянам рассказали, в каких регионах ожидается слишком жаркая погода

Синоптик Макарова: в трех регионах России температура будет на 4°C выше нормы

В трех российских регионах прогнозируется температура выше нормы. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Она пояснила, что температура воздуха в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях превысит норму примерно на 4°C.

В столице России температура останется около нормы в + 20...+22°C.

8 июля в Гидрометцентре России сообщили, что температура воздуха в Московском регионе к концу недели может подняться до +31°C. По данным синоптиков, ночью и днем в регионе пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 15 м/с.

За несколько часов до этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в течение всей текущей недели и на предстоящих выходных погода в столичном регионе особо не изменится. При этом ожидается, что в последний рабочий день к дождям добавятся грозы.

Ранее москвичам посоветовали пока не ждать комфортного лета.