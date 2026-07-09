Пожар на Ставрополье после атаки БПЛА дошел до резервуаров с горючими материалами

Пожар на предприятии под Ставрополем дошел до резервуаров с горючими материалами

Пожар на промышленном объекте в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края, возникший в результате атаки беспилотников, дошел до резервуаров с горючими материалами. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

О пожаре стало известно рано утром 9 июля.

По словам губернатора, на место направлены дополнительные пожарные расчеты.

До этого сообщалось, что над Ленинградской областью силы ПВО уничтожили один украинский дрон.

Ночью и утром 8 июля украинские беспилотники атаковали российские регионы. В Татарстане повреждены предприятия, есть раненые. В Ростовской области сбили 70 БПЛА, удары пришлись по двум танкерам в Таганрогском заливе. В Краснодарском крае атакована станция газопровода «Голубой поток», в Крыму обесточены несколько районов из-за ударов по энергообъектам.

Ранее в России представили дрон-перехватчик «Малютка» с Hello Kitty.