В Социальном фонде рассказали, в каком возрасте мать с пятью детьми может выйти на пенсию

Соцфонд: матери с пятью детьми могут выйти досрочно на пенсию в 50 лет в России

Матери, у которых есть пять детей, могут досрочно выйти на пенсию в России в 50 лет, однако нужно иметь стаж не менее 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Социальный фонд РФ.

Там добавили, что женщина с тремя детьми может досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а с четырьмя – в 56 лет.

В Соцфонде подчеркнули, что каждый год ухода за детьми до полутора лет засчитывается в стаж, а также формирует пенсионный коэффициент.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что некоторые россияне могут одновременно получать две пенсии — государственную и страховую. Такое право есть у бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые после службы работали «на гражданке».

Он уточнил, что за назначением второй пенсии необходимо обратиться с заявлением в Социальный фонд России, МФЦ, направить документы по почте или подать заявление через портал «Госуслуги».

Ранее эксперт напомнил, на какие льготы могут рассчитывать предпенсионеры.