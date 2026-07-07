Стало известно, кто из россиян получит две пенсии

Некоторые россияне могут одновременно получать две пенсии — государственную и страховую. Такое право есть у бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые после службы работали «на гражданке», рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Лица, которым назначена пенсия по линии Минобороны России, МВД России, Федеральной службы безопасности и ряда других органов власти, очень часто продолжают свою трудовую деятельность в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, а соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости. В 2026 году для назначения второй — страховой — пенсии необходимо выполнить общие условия: иметь не менее 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и достичь общеустановленного пенсионного возраста. В этом году оформить такую пенсию могут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения при соблюдении всех требований», — пояснил Балынин.

Он уточнил, что за назначением второй пенсии необходимо обратиться с заявлением в Социальный фонд России, МФЦ, направить документы по почте или подать заявление через портал «Госуслуги».

При этом страховая пенсия, назначенная в качестве второй, выплачивается без фиксированной выплаты, которая сейчас составляет 9584,69 рубля, предупредил экономист. Однако на нее распространяются все предусмотренные законом повышения. Так, в 2026 году она уже была проиндексирована на 7,6%, а в августе работающим пенсионерам произведут ежегодную корректировку с учетом пенсионных коэффициентов, заработанных в 2025 году. Максимальная прибавка составит 470,28 рубля.

«У получателей двух пенсий обе пенсии индексируются в установленные сроки и по правилам, которые действуют для каждого вида пенсионного обеспечения. Все повышения производятся автоматически, без подачи заявлений», — заключил Балынин.

Ранее эксперт напомнил, на какие льготы могут рассчитывать предпенсионеры.