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Эксперт напомнил, на какие льготы могут рассчитывать предпенсионеры

Экономист Сафонов: предпенсионеры имеют право на защиту от увольнения по возрасту
Ekkasit A Siam/Shutterstock/FOTODOM

Россияне предпенсионного возраста могут рассчитывать на трудовые, налоговые и социальные льготы, однако многие меры поддержки ими не используются из-за недостатка информации, рассказал «Газете.Ru» профессор Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Александр Сафонов.

«Статус предпенсионера обычно присваивается за пять лет до нового пенсионного возраста. В 2026 году к этой категории относятся мужчины 1963–1967 годов рождения и женщины 1968–1972 годов рождения. Предпенсионеры имеют право на защиту от увольнения по возрасту, два оплачиваемых дня в год для прохождения диспансеризации, а также бесплатное переобучение через центры занятости», — отметил Сафонов.

По его словам, если человек потерял работу, он может рассчитывать на повышенное пособие по безработице, а в случае ликвидации организации или сокращения — при определенных условиях выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного срока.

Кроме того, после достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами начинают действовать федеральные налоговые льготы. Они предусматривают освобождение от налога на один объект каждого вида недвижимости, а также вычет по земельному налогу на шесть соток, сказал Сафонов.

Эксперт обратил внимание, что некоторые меры поддержки используются крайне редко.

«Многие не знают, что могут получить накопительную пенсию до назначения страховой пенсии по старости, а также воспользоваться бесплатным обучением через службу занятости», — пояснил Сафонов.

По его словам, одной из самых распространенных ошибок остается попытка оформить налоговые льготы сразу после получения статуса предпенсионера. Однако они предоставляются только после достижения прежнего пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, предупредил Сафонов.

Он посоветовал заранее проверить индивидуальный лицевой счет на портале «Госуслуги», чтобы убедиться, что весь страховой стаж учтен корректно. Это поможет избежать проблем при подтверждении права на льготы и будущую пенсию, заключил экономист.

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