Освобожденная из рабства в Мьянме россиянка рассказала о своих страхах

Россиянка, которую удерживали в мошенническом центре в Мьянме, рассказала, что после освобождения боится мести со стороны мужчин, обманутых с использованием ее личности. Об этом она сообщила в разговоре с РИА Новости.

По словам девушки, ее обманом вывезли в Мьянму, где под угрозой расправы заставляли участвовать в инвестиционных аферах. Для общения с жертвами мошенники использовали созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.

Теперь россиянка опасается, что пострадавшие могут считать ее добровольной участницей схемы, поэтому скрывает свою личность и не показывает лицо публично.

До этого в посольстве России в Таиланде сообщили, что освобожденная в Мьянме из мошеннического кол-центра россиянка передана на территорию Таиланда для возвращения на родину. Как уточнили в посольстве РФ в Мьянме, Ольга П. незаконно удерживалась преступниками в течение пяти месяцев.

Об освобождении женщины из мошеннического кол-центра в Мьянме стало известно в конце декабря прошлого года.

В октябре 2025 года другую россиянку, которую обманом вывезли из Таиланда в Мьянму, вернули в Бангкок и передали российским дипломатам. Как рассказал посол России в Таиланде Евгений Томикхин, девушке обещали работу моделью, которая на деле оказалась рабством.

Ранее в Мьянме войска освободили кол-центр с тысячами мошенников-рабов.