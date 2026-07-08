Сильная гроза ожидается в Подмосковье в ближайшие часы

В РСЧС предупредили жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре

В ближайшие два часа в Московской области ожидаются сильный дождь и гроза с порывистым ветром. Об этом говорится в сообщении единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в мессенджере «Макс».

По информации РСЧС, местами пройдет сильный дождь, гроза, порывы ветра могут достигать 15 м/с. Такие неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня 9 июля.

В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за ветра.

До этого синоптики предупреждали, что в столичный регион идет циклон, который принесет с с собой ежедневные дожди, грозы и похолодание как минимум до 12 июля.

Между тем в некоторых регионах России допустили выпадение снега. По данным ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марины Макаровой, сильное похолодание ожидается в Сибири, а в ряде регионов даже выпадет мокрый снег.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам «огуречные» дожди.