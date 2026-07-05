Москвичей предупредили об «огуречных» дождях на следующей неделе

Затяжные, или «огуречные» дожди ожидаются в Москве в ближайшую неделю. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Аномальные ливни, принесшие в выходные на Русскую равнину прохладу и местами больше половины месячной нормы осадков, будут прологом к состоянию воздушного океана и на предстоящую семидневку», — сказал синоптик.

По его словам, дожди с недолгими перерывами будут идти в Москве всю неделю. При этом кратковременные перерывы будут в основном ночью.

«В Москве прогнозируется до 67 мм или 80% месячной нормы, можно утверждать, что это будут так называемые «огуречные» дожди», — подчеркнул Тишковец.

Как сказал специалист, так в прошлом называли затяжные прохладные дожди в середине лета, так как в этот период наливаются огурцы.

Метеоролог добавил, что температура воздуха в столичном регионе составит +18–23°C днем и +9–14°C ночью. В целом температурный режим будет «довольно однообразным», резюмировал он.

5 июля Тишковец заявил, что в течение дня в Москве и области ожидается кратковременный дождь. Столбики термометров покажут до +23°C, а атмосферное давление составит 736 мм рт. ст.

Ранее на столичный регион обрушилась сильная гроза.