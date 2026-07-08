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Общество

Жителей некоторых регионов России предупредили о выпадении снега

Метеоролог Макарова допустила выпадение снега в некоторых регионах РФ на неделе
Alexey Kamenskiy/Shutterstock/FOTODOM

На текущей неделе снег может выпасть в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии. Об этом в беседе с ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В районе Норильска есть розовые точки, что может соответствовать снегу. Мокрый снег в этой части не исключен. А также Таймыр, Ямало-Ненецкий автономный округ, Эвенкия и северо-запад Якутии», — сказала метеоролог.

Также она отметила, что на этой неделе похолодание наблюдается в Сибири.

Накануне Макарова заявила, что летняя неустойчивая погода принесет в Москву на этой неделе кратковременные ливни и грозы, однако поводов для беспокойства нет. По словам синоптика, в ближайшие дни в столице ожидаются кратковременные, преимущественно умеренные осадки, местами сильные ливни и грозы, а также небольшое понижение температуры.

5 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что затяжные или «огуречные» дожди ожидаются в Москве на текущей неделе. Он отметил, что аномальные ливни, принесшие в выходные на Русскую равнину прохладу и местами больше половины месячной нормы осадков, будут прологом к состоянию воздушного океана и на эту семидневку.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на лето в разных регионах России.

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