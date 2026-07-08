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Общество

В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за погоды

В Московском регионе 8 июля ввели желтый уровень опасности из-за ветра
Станислав Красильников/РИА Новости

В Москве и Московской области 8 июля действует желтый уровень опасности из-за усиления ветра. Это следует из прогностической карты Гидрометцентра России, опубликованной на сайте организации.

«Ветер. Период предупреждения с 09 ч. 08 июля до 21 ч. 08 июля. Днем 08.07 ожидается усиление ветра южной четверти в порывах местами до 15 м/с», — уточнили метеорологи.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что текущая рабочая неделя в столичном регионе закончится повышением температуры воздуха до +28 градусов. В то же время практически каждый день ожидаются дожди из-за приближения южного циклона, отметил он. По его словам, вслед за всплеском тепла начнутся «более приличные» дожди, однако зона осадков, скорее всего, пройдет чуть южнее и западнее столицы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь сообщил, что в Москве ожидаются затяжные или «огуречные» дожди, которые в основном будут идти ночью.

Ранее москвичей предупредили о дождях с грозами.

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