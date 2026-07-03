В ДР Конго заявили о росте числа жертв вспышки Эболы

В результате вспышки вируса Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) умерли 447 человек. Об этом сообщило министерство связи и СМИ ДРК в социальной сети X.

По данным ведомства, всего в стране зафиксировали 1460 подтвержденных случаев заболевания. В настоящее время выздоровели уже 213 человек, отметили в министерстве.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это 17-я вспышка заболевания. Против распространяющегося штамма лихорадки Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин.

1 июля агентство Reuters сообщило, что лихорадка Эбола может распространиться еще на две провинции ДРК. По данным журналистов, в регионе Чопо медики следят за людьми, которые контактировали с беременной женщиной, зараженной в зоне здравоохранения Ниании провинции Итури. Два человека, контактировавшие с заболевшими Эболой в Ниании и изолированные для тестирования, сбежали в провинцию Верхнее Уэле. Один из них оказался инфицированным.

Ранее вирусолог назвал некорректным сравнение конго-крымской лихорадки с Эболой.