Жителям Киева посоветовали уехать из города

Жителям Киева и других крупных городов Украины стоит рассмотреть возможность временного отъезда. Об этом заявил бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба на своем Youtube-канале.

По словам экс-чиновника, эмоции людей перенапрягаются, они находятся на грани, а ситуация на Украине в обозримом будущем лучше не станет.

«Те, у кого не выдерживают нервы, должны хотя бы временно переехать куда-то», — сказал Кулеба.

До этого он назвал заявления украинских властей о переломном моменте в конфликте «бредом». Кулеба отмечал, что на Украине сохраняется сложная военно-экономическая ситуация, особенно в энергетике. Он также говорил, что Украине на восстановление нужно 10 лет мирного существования, иначе она может стать похожей на Ливан.

Ночью 8 июля российские военные нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В Минобороны РФ сообщили, что одной из целей стало предприятие «Самсунг-Украина», где производились и хранились комплектующие для ракет. Украинские СМИ сообщают о пожарах в разных районах столицы, загорелись ТЭЦ-5 и завод «Визар». Удары также наносились по объектам в Харькове, Полтавской и Черниговской областях.

Ранее в Киеве произошли новые взрывы.