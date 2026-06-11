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Политика

«Это все бред»: бывший министр Украины раскрыл ложь Зеленского о конфликте

Кулеба назвал бредом все разговоры о переломном моменте для Украины в конфликте
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Заявления украинских властей, в том числе президента Владимира Зеленского, о якобы переломном моменте для Украины в конфликте с Россией являются «бредом». Об этом заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Radio NV.

«Все рассказы о том, что произошел переломный момент в войне, что Украина перевернула там все с ног на голову, и теперь дойдет до Кремля — это все бред», — сказал Кулеба.

По его словам, на Украине сохраняется очень сложная военно-экономическая ситуация, в том числе в энергетике. Кулеба выразил уверенность, что в ноябре украинские власти вновь будут говорить о том, как стране пережить зиму.

9 июня Зеленский заявил о том, что ближайшие месяцы станут решающими в украинском конфликте. Он отметил, что июнь, июль в этом году могут определить «очень многое».

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига также заявлял, что в конфликте России и Украины наступает «переломный момент». По его словам, для установления мира нужен «новый импульс».

Ранее Песков назвал Зеленского главным препятствием на пути урегулирования на Украине.

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