Цель — завод «Самсунг-Украина»: что известно о ракетном ударе ВС РФ по Киеву

Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве, сообщили в Минобороны РФ. Одной из целей стало предприятие «Самсунг-Украина», где, по данным ведомства, производились и хранились комплектующие для ракет. Украинские СМИ сообщают о пожарах в разных районах столицы после ударов, загорелись ТЭЦ-5 и завод «Визар». Под удары также попали объекты в Харькове, Полтавской и Черниговской областях.

Минобороны РФ утром 8 июля отчиталось о групповом ударе по объектам ВПК в Киеве.

«Сегодня ночью ... нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киев», — говорится в сообщении МО РФ.

В ведомстве отметили, что одной из целей удара было предприятие «Самсунг-Украина» , где производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго». Также был поражен цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.

Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что по Киеву был нанесен удар семью ракетами: пятью баллистическими ракетами «Искандер» и С-400, а также двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, запущенными со стороны Черного моря. В ВСУ признали, что российские ракеты сбить не удалось.

В Киеве в нескольких районах города после серии взрывов произошло аварийное отключение электроэнергии. Очевидцы сообщают, что за полчаса раздалось не менее 10 взрывов, при этом звуки взрывов были слышны еще до объявления воздушной тревоги.

Издание «Страна.ua» сообщило о ракетных ударах в разных районах Киева, в Деснянском районе в результате попадания ракеты загорелись склады.

В Святошинском районе после удара возник пожар в «нежилом» здании, заявил мэр Киева Виталий Кличко. «Страна.ua» уточняет, что возгорания возникли в «административном здании и складских помещениях». Также загорелись гаражный кооператив, административное здание и десятки трамваев.

Украинские Telegram-каналы отмечают, что мощный пожар после удара в центре Киева продолжался несколько часов.

По данным канала Mash, удар также был нанесен по ТЭЦ-5, где после взрыва начался пожар, и по заводу «Визар», который использовался для производства и хранения ракетного вооружения. Кроме того, был уничтожен объект, где хранились боеприпасы и военная техника — в том числе американские танки Abrams.

Удары по областям Украины

В ночь на 8 июля сообщалось о прилетах и в других областях Украины. Так, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ракета ударила в объект в Немышлянском районе на востоке города. В свою очередь «Украинская правда» сообщает о не менее чем трех попаданиях ракет в Немышлянском и Основянском районах Харькова.

В территориальной общине города Зенькова сообщили о перебоях в электроснабжением и водоснабжением в Полтавской области после повреждения объекта «критической инфраструктуры».

Власти предупредили, что подача воды будет осуществляться по графику, и призвали жителей сделать необходимые запасы. Сообщения об ударе по энергетическому объекту в Полтавской области поступили еще поздним вечером 7 июля.

Также стало известно об ударах по объектам в городе Сновске в Черниговской области Украины. По данным Telegram-канала «Новини Чернігівщини», было зафиксировано 12 попаданий по различным объектам транспортной инфраструктуры и другим целям.

Кроме того, ТСН сообщает об ударах БПЛА в Одесской области: воздушная тревога была объявлена около 8:00 утра по местному времени, дроны были зафиксированы в акватории Черного моря и двигались на Одессу и Биляры.