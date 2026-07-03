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В Турции в ДТП с автобусом пострадали 19 человек

В Турции автобус съехал с трассы, пострадали 19 человек
Global Look Press

В турецкой провинции Аксарай автобус съехал с трассы, в результате чего, по предварительным данным, пострадали 19 человек. Об этом сообщает газета Yeni Akit.

По ее информации, ДТП произошло в районе Бабаконагы, на автомагистрали Нигде — Анкара. На место аварии были направлены бригады скорой помощи, спасатели, пожарные и подразделения жандармерии.

«По предварительным данным, в результате съезда пассажирского автобуса с дороги пострадали 19 человек. Все пострадавшие доставлены в больницы Аксарая», — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, есть ли среди них граждане России.

Причина случившегося пока не установлена. Обстоятельства аварии расследуются, пишет издание.

20 июня ДТП с участием туристического микроавтобуса произошло в турецкой провинции Испарта. В результате аварии четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 26 получили ранения. Россиян среди пострадавших в этом ДТП нет.

Ранее в Турции перевернулся туристический автобус.

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