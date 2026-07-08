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Общество

Собянин сообщил об уничтожении еще трех БПЛА

Собянин: на подлете к Москве уничтожены еще три беспилотника
Olga Sokolova/Global Look Press

На подлете к Москве сбили еще три беспилотника. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в «Макс».

«ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

С начала суток столичный регион несколько раз подвергался атакам украинских беспилотников, всего их было сбито 11 штук.

Ночью и утром 8 июля украинские беспилотники атаковали российские регионы: в Татарстане повреждены предприятия, есть раненые. В Ростовской области сбили 70 БПЛА, удары пришлись по двум танкерам в Таганрогском заливе. В соседнем Краснодарском крае атакована станция газопровода «Голубой поток», а в Крыму обесточены несколько районов из-за ударов по энергообъектам. Что известно о последствиях ударов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский БПЛА атаковал автобус в Запорожской области.

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