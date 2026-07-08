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Общество

В Германии неизвестный напал с ножом на школу

Bild: несколько человек получили ножевые ранения при нападении в школе в Баварии
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Несколько человек получили ножевые ранения при предполагаемом нападении в школе в Баварии на юго-востоке Германии. Об этом сообщил таблоид Bild.

Представитель полиции заявила изданию, что пока нельзя исключать подозрение на нападение с целью массового убийства.

Точные мотивы и обстоятельства преступления пока неизвестны. Подозреваемый в нападении задержан.

В июне сообщалось, что в Екатеринбурге суд рассмотрел дело 16-летней школьницы, которую задержали при подготовке к теракту в одном из образовательных учреждений. По данным следствия, в 2025 году девочка решила изготовить взрывчатое вещество и отправилась за необходимыми компонентами, чтобы совершить взрыв в школе, однако ее вовремя остановили силовики.

До этого подросток из Воронежской области получил семь лет за подготовку к подрыву машины. На скамье подсудимых оказался 16-летний житель города Лиски.

Ранее учительница получила удар ножом по голове от своего ученика.

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