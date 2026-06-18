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Общество

В Воронежской области осудили 16-летнего подростка за подготовку теракта

Подросток из Воронежской области получил 7 лет за подготовку к подрыву машины
Frame Stock Footage/Shutterstock/FOTODOM

В Воронежской области осудили 16-летнего подростка за подготовку теракта и незаконный оборот взрывчатых веществ, сообщили в прокуратуре региона.

На скамье подсудимых оказался 16-летний житель города Лиски, который в мае 2025 года начал сотрудничать с представителями спецслужб иностранного государства.

По их заданию за денежное вознаграждение он готовил подрыв автомобиля российского военнослужащего. Несовершеннолетний извлек из тайника и перепрятал взрывчатое вещество и самодельное взрывное устройство, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

2-й Западный окружной военный суд признал подростка виновным по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой с использованием сети Интернет).

Суд с учетом позиции прокуратуры назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Ранее мужчину обвинили в попытке теракта за поджог релейного шкафа в Петербурге.

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