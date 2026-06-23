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Общество

Девочку, планировавшую теракт в одной из школ Екатеринбурга, отправили в психбольницу

В Екатеринбурге готовившую теракт 16-летнюю школьницу отправили на лечение
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Екатеринбурге суд рассмотрел дело 16-летней школьницы, которую задержали при подготовке к теракту в одном из образовательных учреждений. Об этом стало известно Е1.RU.

По данным следствия, в 2025 году девочка решила изготовить взрывчатое вещество и отправилась за необходимыми компонентами, однако ее вовремя остановили силовики.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. Чкаловский районный суд отправил школьницу на принудительное лечение. Защита попыталась обжаловать это решение, но апелляционная инстанция оставила его без изменений.

До этого подросток из Воронежской области получил 7 лет за подготовку к подрыву машины. На скамье подсудимых оказался 16-летний житель города Лиски, который в мае 2025 года начал сотрудничать с представителями спецслужб иностранного государства. По их заданию за денежное вознаграждение он готовил подрыв автомобиля российского военнослужащего. Юноша успел извлечь из тайника взрывчатое вещество и самодельное взрывное устройство, но был задержан.

Ранее юношу приговорили к 15 годам колонии за подготовку нападения на школу в Удмуртии.

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