Учительница получила удар ножом по голове от своего ученика

В Великобритании школьник напал с ножом на учительницу

В Великобритании 16-летний школьник предстал перед судом после нападения на учительницу, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 5 февраля в школе Милфорд-Хейвен в Уэльсе. По данным суда, подросток, которому тогда было 15 лет, закрыл дверь в кабинет, подошел к педагогу под предлогом проверки задания, а затем достал из сумки кухонный нож и ударил им женщину по голове.

Между ними завязалась борьба, в ходе которой учительница смогла вырвать оружие и вытолкнуть нападавшего из класса. Недавно пострадавшая дала показания в суде, отметив, что она по-прежнему ежедневно вспоминает момент нападения.

Подсудимый вину не признает, процесс по делу продолжается в Королевском суде Суонси. Какое наказание грозит несовершеннолетнему, не уточняется.

Ранее школьный сторож спас учительницу от девятилетнего ученика с мачете.