Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

Учительница получила удар ножом по голове от своего ученика

В Великобритании школьник напал с ножом на учительницу
Shutterstock

В Великобритании 16-летний школьник предстал перед судом после нападения на учительницу, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 5 февраля в школе Милфорд-Хейвен в Уэльсе. По данным суда, подросток, которому тогда было 15 лет, закрыл дверь в кабинет, подошел к педагогу под предлогом проверки задания, а затем достал из сумки кухонный нож и ударил им женщину по голове.

Между ними завязалась борьба, в ходе которой учительница смогла вырвать оружие и вытолкнуть нападавшего из класса. Недавно пострадавшая дала показания в суде, отметив, что она по-прежнему ежедневно вспоминает момент нападения.

Подсудимый вину не признает, процесс по делу продолжается в Королевском суде Суонси. Какое наказание грозит несовершеннолетнему, не уточняется.

Ранее школьный сторож спас учительницу от девятилетнего ученика с мачете.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!