Молния ударила по подстанции в российском городе

Молния ударила в подстанцию в Миассе, часть города обесточена

Молния ударила в подстанцию в Миассе Челябинской области, из-за чего часть города осталась без электроснабжения. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Мощный разряд попал прямо в подстанцию в районе СТО - момент удара молнии успели снять камеры наблюдения и видеорегистраторы», — говорится в сообщении.

Судя по кадрам, объект вспыхнул спустя несколько секунд с момента попадания молнии. Горожане сообщили об отключении света в некоторых районах, у некоторых также пропала холодная вода.

Недавно в Кронштадте в некоторых домах отключили электричество из-за аварии на сетях АО «Оборонэнерго». Абонентов стали подключать по резервной схеме, уточнили в администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

До этого в Крыму четыре города и три района остались без света из-за нарушений на магистральных сетях. Временно была прекращена подача электроэнергии в города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Джанкойский район, Евпаторию и городской округ, Черноморский район и Сакский район.

Ранее молния сожгла несколько ресторанов в курортном поселке в Краснодарском крае.