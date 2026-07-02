Часть Крыма осталась без света из-за нарушений на магистральных сетях

Гоцанюк: в Крыму четыре города и три района остались без света

В Крыму четыре города и три района остались без электроэнергии из-за нарушений на магистральных сетях. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в мессенджере «Макс».

По его словам, временно прекращена подача электроэнергии в города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Джанкойский район, Евпаторию и городской округ, Черноморский район и Сакский район.

Гоцанюк также пояснил, что для балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе временно ограничено электроснабжение в формате «3 часа через 3 часа». Сроки восстановительных работ могут быть скорректированы в связи с текущей обстановкой.

Накануне из-за массированной атаки Вооруженных сил Украины на магистральные сети были обесточены Армянск и Феодосия.

Накануне Гоцанюк сообщал, что Армянск и Феодосия также были обесточены из-за массированной атаки украинских войск на магистральные сети.

2 июля Минобороны сообщило о массированном ударе возмездия по объектам в Киеве, в результате которого нанесен удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

Кроме того, в министерстве сообщили, что были поражены военные аэродромы, расположенные в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Ранее в Крыму задержали агентов спецслужб Украины, передававших данные по Крымскому мосту.