В Кронштадте частично пропал свет

В Кронштадте в некоторых домах отключили электричество из-за аварии на сетях АО «Оборонэнерго». Об этом сообщили в администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

По ее информации, сейчас аварийно-диспетчерская служба предприятия ведет работы по поэтапному подключению абонентов по резервной схеме.

В администрации также заявили, что причины аварии устанавливаются.

Накануне в Крыму четыре города и три района остались без света из-за нарушений на магистральных сетях. Временно была прекращена подача электроэнергии в города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Джанкойский район, Евпаторию и городской округ, Черноморский район и Сакский район.

1 июля подмосковных Люберцах и Котельниках пропало электричество, а в некоторых домах — и вода. Причиной отключений стала авария на подстанции «Красково», в результате которой произошел пожар. Без света остались примерно 88 тыс. человек.

Ранее в ДНР произошел частичный блэкаут.