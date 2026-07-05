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Общество

Молния сожгла несколько ресторанов в курортном поселке в Краснодарском крае

В Лазаревском несколько кафе на пляже сгорели от удара молнии
Telegram-канал «Любимый Сочи»

Несколько ресторанов сгорели после удара молнии в курортном поселке Лазаревское в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

По информации источника, минувшей ночью в Лазаревском молния ударила в одно из заведений общепита, расположенном на территории Судоверфи. Несмотря на сильный дождь, там вспыхнул сильный пожар, который быстро распространился на соседние здания.

Огонь уничтожил несколько заведений. Пожарным, прибывшим на место, оставалось только локализовать пожар — несколько строений были уже уничтожены огнем.

По предварительным данным, никто не пострадал, посетители быстро эвакуировались из кафе.

На месте также работают экстренные службы, эксперты выясняют причины масштабного распространения огня.

До этого стало известно, что молния сожгла школу в Якутии. Одноэтажное здание сельской школы было деревянным, поэтому огонь сильно повредил его.

Ранее молния попала в грудь девушке на пляже в Подмосковье.

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