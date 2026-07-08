Аэропорт Домодедово ввел обслуживание рейсов по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в канале на платформе «Макс».

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — сказано в сообщении Росавиации, опубликованном в 14:31 мск.

В ведомстве также указали, что возможны корректировки в расписании рейсов. Введенные меры объяснили обеспечением безопасности полетов.

Накануне вечером московские аэропорты Внуково и Домодедово также принимали и отправляли рейсы по согласованию. Днем 8 июля такие же меры были введены в аэропорту Сочи.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.