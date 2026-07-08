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Аэропорт Сочи перешел к работе по согласованию

Росавиация: аэропорт Сочи отправляет рейсы по согласованию
Shutterstock/StockphotoVideo

Работа по отправке и приему рейсов в аэропорту Сочи идет по согласованию. Об этом Росавиация сообщила в мессенджере «Макс»

«Аэропорт Сочи отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, чтотакие меры необходимы для безопасности полетов. При необходимости, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

До этого сообщалось, что в Сочи из-за ограничений полетов в ночь с 6 на 7 июля было задержано более 50 рейсов. По информации Росавиации, ограничения на вылет и прилет воздушных судов в авиагавани объявляли трижды за ночь. Так задержки коснулись вылеты рейсов в московские аэропорты Домодедово и Внуково, из Минеральных Вод в Сочи, отстал от графика лайнер, выполняющий перелет из Сочи в Уфу.

Ранее в аэропорту Калининграда задерживались десятки рейсов.

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