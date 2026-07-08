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Общество

Россиян хотят поощрять за долгий брак

В Госдуме хотят ввести федеральные выплаты за долгий брак
Midjourney/«Газета.Ru»

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести федеральные поощрительные выплаты к юбилеям свадьбы: 5 тысяч рублей за пять лет брака и 10 тысяч за 10 лет. Об этом политик сообщил РИА Новости.

По его словам, это должна быть федеральная мера поддержки на всей территории России, чтобы семьи не оказывались в неравном положении.

«Основа семьи — это, конечно, любовь. Но при этом важен и финансовый, и жилищный вопрос, важна господдержка», — подчеркнул Миронов, отметив необходимость эффективных мер поддержки, чтобы с каждым днем становилось больше счастливых крепких семей, уверенных в завтрашнем дне.

4 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Данная мера господдержки начнет действовать с 1 сентября 2026 и предусматривает возможность получения ипотечных каникул на срок до полутора лет. Согласно положениям документа, максимальный период льготного погашения кредита составит 18 месяцев. При этом, если в семье рождается второй или последующий ребенок, завершение ипотечных каникул не должно выходить за рамки даты, когда этому ребенку исполняется полтора года.

Ранее в Госдуме рассказали о главных мерах поддержки российских семей.

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