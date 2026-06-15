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Общество

В Госдуме рассказали о главных мерах поддержки российских семей

Депутат Чаплин: некоторые выплаты для семей требуют подтверждения в СФР
Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

В России для поддержки семей установлены как единовременные, так и ежемесячные выплаты. Некоторые из них назначаются после подачи соответствующих заявлений в Соцфонде, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он отметил, что к единовременным выплатам относятся, в частности, декретные и пособие при рождении ребёнка, которое сегодня составляет порядка 28,5 тыс. рублей. Ежемесячные выплаты – это пособие по уходу за ребёнком (до 1,5 года) и единовременное пособие, предусмотренное для детей до 17 лет, а также маткапитал. Начисляются средства по-разному – например, декретные – по больничному листу, а пособие при рождении – через данные ЗАГСа.

«А вот ежемесячные выплаты требуют заявления через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд», ― предупредил депутат.

Он напомнил, что при доходах семьи ниже регионального минимума семья считается нуждающейся и получает единое пособие, причём подтверждать этот статус не нужно – Соцфонд самостоятельно проверяет и оценивает доходы граждан.

Важно также учитывать, что пособие по уходу за ребёнком может получать не только мама, но и другие родственники – отец, бабушка, дедушка и так далее – тот, кто фактически воспитывает ребёнка. Размер составляет 40% от среднего заработка, но не более 83 тыс. рублей и не ниже 10,8 тыс. рублей.

Чаплин посоветовал перед подачей заявления на пособие проверить доходы всех трудоспособных членов семьи и сравнить их с прожиточным минимумом региона, изучив дополнительные льготы. С этого года также действует ещё одна мера поддержки семей с детьми, напомнил депутат.

«Для работающих родителей с двумя и более детьми с 1 июня 2026 года действует новая семейная налоговая выплата ― заявление принимают до 1 октября», ― заключил депутат.

Напомним, с 1 июня отделения СФР РФ начали приём заявлений на новую меру поддержки — ежегодную семейную налоговую выплату. Эта программа, которую также называют налоговым кешбэком, позволяет работающим родителям вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Подробнее о том, что такое семейная налоговая выплата, кому она положена и как её получить – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал число обратившихся за новой семейной налоговой выплатой.

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