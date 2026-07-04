Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с детьми

Путин утвердил закон об ипотечных каникулах до 1,5 лет для семей с детьми

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать новая мера поддержки для семей с несколькими детьми. Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, предусматривает возможность получения ипотечных каникул на срок до полутора лет, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно положениям документа, максимальный период льготного погашения кредита составит 18 месяцев. При этом, если в семье рождается второй или последующий ребенок, завершение ипотечных каникул не должно выходить за рамки даты, когда этому ребенку исполняется полтора года.

Данное право на получение льготного периода распространяется и на случаи усыновления второго и последующих детей. Важным изменением является отмена необходимости документального подтверждения снижения доходов, которое требовалось ранее.

Начисление процентов на основную сумму долга будет осуществляться только с седьмого месяца ипотечных каникул, а погашение этих процентов заемщики смогут произвести после завершения льготного периода.

Воспользоваться данной возможностью, согласно закону, можно будет лишь один раз за весь срок действия ипотечного договора.

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