Самолет пакистанской авиакомпании пропал с радаров над Аравийским морем

Грузовой самолет Boeing 737-400, принадлежащий пакистанской авиакомпании K2 Airways, пропал с радаров над Аравийским морем. Об этом пишет газета Dawn.

По ее информации, воздушное судно, которое направлялось из города Шарджа (ОАЭ) в город Карачи, исчезло с радаров над Аравийским морем, примерно в 300 километрах к западу от этого пакистанского города. На борту находились пять членов экипажа.

Как отмечает издание, пилот сообщил о проблеме с навигацией во время полета и запросил помощь у центра управления воздушным движением.

28 июня при крушении самолета во Франции три человека выпрыгнули из него. Самолет Pilatus взлетел с аэродрома Нанси-Эссэ и рухнул в пригороде Нанси. На борту находились 11 человек, некоторые из них должны были пройти своеобразное «крещение» — совершить первый прыжок с парашютом.

25 мая самолет «Аэропракт-22» осуществил жесткую посадку в Красноярском крае. Воздушное судно при взлете врезалось в деревья. В результате падения двух пилотов госпитализировали с ушибами грудной клетки и переломом позвоночника.

Ранее в Индии разбился военный самолет советского производства.