Во Франции несколько человек выпрыгнули из терпящего крушение самолета

L'Est Républicain: три человека выпрыгнули из самолета при крушении во Франции

При крушении самолета во Франции три человека выпрыгнули из него. Об этом сообщает L'Est Républicain.

В публикации отмечается, что в районе, где самолет потерпел крушение, произошло массовое отключение электричества.

Самолет Pilatus взлетел с аэродрома Нанси-Эссэ и рухнул в пригороде Нанси в 11.00 (12.00 мск) 28 июня. По информации СМИ, на борту находилось 11 человек, некоторые из них должны были пройти своеобразное «крещение» — совершить первый прыжок с парашютом. Воздушным судном управлял опытный пилот, пишут источники.

Французские СМИ также сообщали, что самолет рухнул сразу после взлета, никто из находящихся на борту не выжил. Уточнялось также, что в числе новичков-парашютистов были медсестры.

Прокуратура потребовала начать расследование произошедшего.

Позднее сообщалось, что предварительной причиной крушения самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции названа техническая неисправность.

Ранее самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина.