Глава Минздрава назвал количество вузов, подавших заявления в Росздравнадзор

Почти две трети вузов, в которых ведется подготовка врачей, обратились в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ (Росздравнадзор), чтобы получить заключения о соответствии требованиям для оказания образовательных услуг. Об этом ТАСС сообщил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что с сентября наличие заключения Росздравнадзора станет обязательным лицензионным требованием для всех образовательных организаций, где готовят медиков, и без него продолжать работу будет невозможно.

Мурашко сказал, что сейчас документы в Росздравнадзор подали 93 вуза, осуществляющих подготовку врачей. Ведомство их рассматривает.

Министр отметил, что документы пока подали не все образовательные организации, и поэтому вузам следует ускорить этот процесс.

В марте председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в российских колледжах и вузах станет больше бюджетных мест по самым востребованным специальностям для реализации нацпроектов и «достижения технологического лидерства» страны.

Ранее стало известно, что в Госдуме подвели итоги поддержки российских врачей за четыре года.