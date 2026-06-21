В Госдуме подвели итоги поддержки российских врачей за четыре года

Володин: с 2021 года в России принято 25 законов для медиков

С 2021 года депутаты Государственной думы восьмого созыва приняли 25 федеральных законов, направленных на поддержку медицинских работников и системы здравоохранения. Об этом в День медицинского работника сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера нижней палаты парламента, среди принятых мер — стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний, льготное поступление в вузы для детей врачей, которые не выжили после заболевания коронавирусной инфекцией при исполнении профессиональных обязанностей, а также развитие системы целевого обучения студентов медицинских вузов.

Кроме того, Володин поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником. Он отметил, что врачи, медсестры и фельдшеры ежедневно делают все возможное для сохранения здоровья и жизни людей. Председатель Госдумы поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд, преданность своему призванию, а также за чуткость и милосердие.

Ранее Кабмин утвердил правила передачи генетических данных за пределы России.