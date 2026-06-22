Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Синоптики дали прогноз погоды на лето в разных регионах России

Tsargrad.tv выяснил, что июль в Центральной России будет жарким и дождливым
Станислав Красильников/РИА Новости

Прогноз на предстоящее лето обещает разнообразие погодных условий по всей стране. Специалисты Гидрометцентра рассказали Tsargrad.tv, что в Москве ожидается комфортное, местами жаркое лето: в июне дневные температуры около +19…+24°C, в июле они составят +23…+25°C, а в августе — +20…+23°C. В Санкт-Петербурге погода будет более прохладной и изменчивой: июнь может быть ветреным и холодным, а устойчивое тепло придет ближе к середине лета, когда температура достигнет +20…+23°C.

Июль в Центральной России, по данным синоптиков, будет не только самым теплым, но и одним из самых «сырых» месяцев с частыми грозами, ливнями и повышенной влажностью.

На юге европейской части России — в Сочи, Анапе и Крыму — лето ожидается значительно теплее. Днем воздух будет прогреваться до +24…+28°C, а в разгар июля и августа — нередко до +30…+32°C и выше, с отдельными периодами зноя до +35°C. В Сочи и Анапе в июле и августе ожидается около +25…+28°C, в Крыму — до +30°C.

На Дальнем Востоке и части северных территорий местами возможен более прохладный сценарий. В июле и августе зона повышенных температур сместится к югу, Алтаю, Туве и Якутии, тогда как на Урале и в северо-западных регионгах может сохраниться более сдержанное лето, отмечают эксперты.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на текущей неделе. По его словам, температура в столичном регионе в ближайшие дни будет соответствовать климатической норме — воздух прогреется от +20°C до +25°C.

С четверга при этом ожидается похолодание. Днем будет +16... +21°C, а в ночное время столбики термометров опустятся до +9... +14°C, местами — до +8°C. Вернутся дожди и грозы.

Ранее россиян предупредили о мощном геомагнитном шторме.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!