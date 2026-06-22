Синоптики дали прогноз погоды на лето в разных регионах России

Прогноз на предстоящее лето обещает разнообразие погодных условий по всей стране. Специалисты Гидрометцентра рассказали Tsargrad.tv, что в Москве ожидается комфортное, местами жаркое лето: в июне дневные температуры около +19…+24°C, в июле они составят +23…+25°C, а в августе — +20…+23°C. В Санкт-Петербурге погода будет более прохладной и изменчивой: июнь может быть ветреным и холодным, а устойчивое тепло придет ближе к середине лета, когда температура достигнет +20…+23°C.

Июль в Центральной России, по данным синоптиков, будет не только самым теплым, но и одним из самых «сырых» месяцев с частыми грозами, ливнями и повышенной влажностью.

На юге европейской части России — в Сочи, Анапе и Крыму — лето ожидается значительно теплее. Днем воздух будет прогреваться до +24…+28°C, а в разгар июля и августа — нередко до +30…+32°C и выше, с отдельными периодами зноя до +35°C. В Сочи и Анапе в июле и августе ожидается около +25…+28°C, в Крыму — до +30°C.

На Дальнем Востоке и части северных территорий местами возможен более прохладный сценарий. В июле и августе зона повышенных температур сместится к югу, Алтаю, Туве и Якутии, тогда как на Урале и в северо-западных регионгах может сохраниться более сдержанное лето, отмечают эксперты.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на текущей неделе. По его словам, температура в столичном регионе в ближайшие дни будет соответствовать климатической норме — воздух прогреется от +20°C до +25°C.

С четверга при этом ожидается похолодание. Днем будет +16... +21°C, а в ночное время столбики термометров опустятся до +9... +14°C, местами — до +8°C. Вернутся дожди и грозы.

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