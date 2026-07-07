Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Синоптик в прогнозе на неделю успокоила москвичей цитатой кота Леопольда

Синоптик Макарова: в Москве в выходные ожидаются кратковременные ливни и грозы
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Летняя неустойчивая погода принесет в Москву на этой неделе кратковременные ливни и грозы, однако поводов для беспокойства нет. Об этом РИА Новости сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, в ближайшие дни в столице ожидаются кратковременные, преимущественно умеренные осадки, местами сильные ливни и грозы, а также небольшое понижение температуры.

При этом к выходным воздух вновь станет теплее, а количество осадков сократится. Макарова отметила, что такую ситуацию хорошо описывают слова из песни кота Леопольда: «Если вдруг грянет гром в середине лета, неприятность эту мы переживем».

Специалист пояснила, что во время ливней в Москве возможны резкие, но непродолжительные перепады температуры. Перед дождем воздух может прогреваться до плюс 25 градусов, а после сильных осадков температура иногда снижается примерно на восемь градусов. По ее словам, спустя один-два часа показатели обычно возвращаются к прежним значениям.

Макарова подчеркнула, что подобные колебания являются обычным проявлением летних конвективных процессов в атмосфере. В завершение синоптик вновь процитировала мультфильм «Приключения кота Леопольда», напомнив, что «нет плохой погоды».

Ранее сообщалось, что москвичам спрогнозировали неделю постепенного похолодания.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 7 июля. Пенсии без справок, новые лимиты для ареста имущества и отмена домашки для первоклассников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!