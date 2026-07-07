Синоптик в прогнозе на неделю успокоила москвичей цитатой кота Леопольда

Синоптик Макарова: в Москве в выходные ожидаются кратковременные ливни и грозы

Летняя неустойчивая погода принесет в Москву на этой неделе кратковременные ливни и грозы, однако поводов для беспокойства нет. Об этом РИА Новости сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, в ближайшие дни в столице ожидаются кратковременные, преимущественно умеренные осадки, местами сильные ливни и грозы, а также небольшое понижение температуры.

При этом к выходным воздух вновь станет теплее, а количество осадков сократится. Макарова отметила, что такую ситуацию хорошо описывают слова из песни кота Леопольда: «Если вдруг грянет гром в середине лета, неприятность эту мы переживем».

Специалист пояснила, что во время ливней в Москве возможны резкие, но непродолжительные перепады температуры. Перед дождем воздух может прогреваться до плюс 25 градусов, а после сильных осадков температура иногда снижается примерно на восемь градусов. По ее словам, спустя один-два часа показатели обычно возвращаются к прежним значениям.

Макарова подчеркнула, что подобные колебания являются обычным проявлением летних конвективных процессов в атмосфере. В завершение синоптик вновь процитировала мультфильм «Приключения кота Леопольда», напомнив, что «нет плохой погоды».

Ранее сообщалось, что москвичам спрогнозировали неделю постепенного похолодания.