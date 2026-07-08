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Россиянам рассказали, какая пенсия их ждет в 2028 году

Эксперт Балынин: средняя пенсия в России превысит 31 тысячу рублей к 2028 году
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Средний размер страховой пенсии по старости в России к 2028 году превысит 31 тыс. рублей благодаря плановым индексациям. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, в 2027–2028 годах пенсии будут индексироваться дважды в год: зимой и весной. В 2027 году выплаты увеличатся на 7,5%, а в 2028 году — еще на 8%, что, по оценке эксперта, позволит сохранить рост пенсий выше уровня инфляции.

Балынин также напомнил, что работающим пенсионерам ежегодно в августе проводится перерасчет пенсии с учетом пенсионных коэффициентов, заработанных за предыдущий год официальной работы.

По данным на май 2026 года, средний размер пенсии в России составляет 25 399 рублей.

До этого сообщалось, что в августе 2026 года пенсии вырастут сразу у нескольких категорий россиян — работающих пенсионеров, граждан, которым исполнится 80 лет, а также отдельных представителей авиационной и угольной отраслей. Максимальное увеличение составит 470,28 рубля.

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